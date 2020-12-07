عميد طبرق: البلديات قدمت مقترح بشأن الإيرادات المحلية والمشاريع المتوقفة لرئاسة النواب

قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الاثنين، إن البلديات التابعة للحكومة المؤقتة قدمت مقترحًا بشأن قانون الإيرادات المحلية والمشاريع المتوقفة لرئاسة مجلس النواب هناك.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عمداء البلديات التابعين للحكومة المؤقتة وبمشاركة محافظ المصرف المركزي ببنغازي علي الحبري.

وقال بوالخطابية في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن عمداء البلديات قدموا طالبًا لرئاسة النواب والحكومة يقضي بضرورة تفعيل قانون الحكم المحلي وجعل البلديات تتمكن من الحصول على الإيرادات المحلية داخل المدن، إضافة إلى مسألة المشاريع المتوقفة وضرورة استكمالها.

وأوضح بأن عمداء البلديات تحدثوا مع المحافظ علي الحبري حول إمكانية الحصول على التمويل الكافي والذي أكد من جانبه على عدم وجود الإيرادات اللازمة لاتخاذ خطوات تساهم في دعم المجالس البلدية.

وتوقع عميد بلدية طبرق من حصولهم على نتائج إيجابية بعد التواصل المباشر مع المسؤولين على مجلس النواب والمصرف المركزي في انتظار رد الحكومة المؤقتة بالخصوص.

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