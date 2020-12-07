“سيالة”: المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس حقوق الآخرين

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” الاثنين خلال لقاءه مع نظيره التركي “جاويش أوغلو” إن البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية ويشكل قاعدة مركزية للتنافس بل والنزاع في بعض الأحيان ولقد حاولت الدول المطلة على هذا البحر التعايش مع بعضها على مدى قرون وجعله بحيرة أمن وسلام واستقرار.

وأضاف “السيالة” أن المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس حقوق الآخرين.

وأشار وزير الخارجية أنه قد لوحظ عقب الاتفاقية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية.

وأكد خلال لقاءه على عمق العلاقات الليبية التركية والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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