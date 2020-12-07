اقتصاد

خاص: مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية يستهدفون المتورطين بالتوصيلات الكهربائية الغير شرعية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور أوامر قبض بخصوص المتهمين بالتوصيلات الكهربائية الغير شرعية بطرابلس .

المصدر أكد على حملة من قبل مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية هذه الفترة لمكافحة هذه الظاهرة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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