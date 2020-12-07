خاص: مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية يستهدفون المتورطين بالتوصيلات الكهربائية الغير شرعية

كشف مصدر مسؤول في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور أوامر قبض بخصوص المتهمين بالتوصيلات الكهربائية الغير شرعية بطرابلس .

المصدر أكد على حملة من قبل مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية هذه الفترة لمكافحة هذه الظاهرة .

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