اقتصاد

نقص السيولة وغلاء الأسعار يسببان ركودا في تجارة مواد البناء

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتكدس مواد البناء ومستلزماتها في محال منطقة سوق الخميس وتشهد تجارة مواد البناء ركودا كبيرا، على الرغم من تهالك عدد كبير من البيوت نتيجة الحرب التي شهدتها عدد من المدن والمناطق إلا أن أحدا لا يستطيع شراء هذه المواد بسبب ارتفاع سعرها، عدا عن عدم ارتياح المستهلك وخوفه من أن يغبن في أسعارها بسبب اختلافات الأسعار الكبيرة بين منطقة وأخرى.

ويعزو الأهالي أسباب الركود الذي يشتكي منه تجار سوق مواد البناء والمواد الصحية داخل مناطق سوق الخميس السبيعة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى قلة توفر السيولة النقدية.

وفيما يحتاج المواطن في هذا الوقت بالذات بعد توقف الحرب إلى مواد البناء لترميم بيته، تجعله الأسعار المبالغ فيها عاجزا أمامها وينتظر انخفاض سعرها أولا، وتوافر السيولة النقدية لديه ثانيا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المخالفين في الأسعار – يتم على ذلك إغلاق متاجرهم بالشمع الأحمر – ومصادرة مواد البناء – وهدم اي مباني او متاجر بنيت مؤخراً خارج المخطط – ومحاسبة اي بلدية عن اي تجاوزات / ابتداء من الكتابة على حوائط منازل المواطنين – والبناء الغير قانوني .

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    • رابط – مقبرة سوق الجمعة – عرادة – الكتابة بالالوان على جدران المقابر –
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