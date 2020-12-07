نقص السيولة وغلاء الأسعار يسببان ركودا في تجارة مواد البناء

تتكدس مواد البناء ومستلزماتها في محال منطقة سوق الخميس وتشهد تجارة مواد البناء ركودا كبيرا، على الرغم من تهالك عدد كبير من البيوت نتيجة الحرب التي شهدتها عدد من المدن والمناطق إلا أن أحدا لا يستطيع شراء هذه المواد بسبب ارتفاع سعرها، عدا عن عدم ارتياح المستهلك وخوفه من أن يغبن في أسعارها بسبب اختلافات الأسعار الكبيرة بين منطقة وأخرى.

ويعزو الأهالي أسباب الركود الذي يشتكي منه تجار سوق مواد البناء والمواد الصحية داخل مناطق سوق الخميس السبيعة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى قلة توفر السيولة النقدية.

وفيما يحتاج المواطن في هذا الوقت بالذات بعد توقف الحرب إلى مواد البناء لترميم بيته، تجعله الأسعار المبالغ فيها عاجزا أمامها وينتظر انخفاض سعرها أولا، وتوافر السيولة النقدية لديه ثانيا.

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