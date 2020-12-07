“المشاريع المشتركة” على طاولة بحث مؤسستي الاستثمار والنفط

التقى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة بينهما، وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي جمعهما في قاعة الانتصار بطرابلس يوم الأحد جملة من الأمور الخاصة بالمشاريع المشتركة بين المؤسستين والاتفاق على العديد من الخطوات والإجراءات العملية، الكفيلة بتجاوز وتذليل كافة الصعوبات للمضي قدما في دعم المشاريع المشتركة واستمرارها، وتحقيق المعدلات المستهدفة من الإنتاج.

وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار من جهته على اهتمام مؤسسة الاستثمار بتكريس جهودها؛ للمساهمة في دعم زيادة إنتاج النفط في ليبيا من خلال الشراكة مع الوطنية للنفط، والدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني، ومن جهتها أكدت مؤسسة النفط على أهمية تطوير وتوطيد سبل التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين لفتح آفاق جديدة للاستثمار بالبلاد، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا التعاون في مؤشر على عمق العلاقة التشاركية بين المؤسسة الليبية للاستثمار المعنية باستثمار الأموال الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن المستخرجات البترولية مثل النفط والغاز ومشتقاته بالإضافة إلى المكثفات، واستكمالا لما بدأ قبل أيام من اجتماعات بين المؤسستين في تركيا مع المدير التنفيذي لشركة ميدكو انترناشيونال فنشر روبيرتو اوراتو، للاتفاق على تنفيذ مشروع حوض غدامس النفطي.

يشار إلى أن الشراكة الرابطة بين مؤسسة الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط في العديد من المشاريع، من أهمها الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وشركة ميدكو للخدمات البترولية، وشركة نفوسة للعمليات النفطية، بالإضافة إلى الشركة البريطانية للاستكشاف والحفر، فيما يؤمل أن تكون هذه الشراكة بارقة أمل للمضي في عجلة الاقتصاد الوطني بشكل يسير وعودة النفع على مقدرات الوطن من خلال تحقيق الاستقرار وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف عائقا في حصول الليبيين على حياة كريمة.

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