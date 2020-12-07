خاص لصدى: المركزي يؤكد استمرار اجتماعات اللجنة الفنية لتعديل سعر الصرف وسط تفاؤل

قال مصدر مسؤل بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماع اللجنة الفنية حول تعديل سعر الصرف مستمرة. ولن تنتهي ، وأن كافة الاجتماعات التي عقدت ممتازة ويسودها التفاءل والإيجابية.

ونفى المصدر انتهاء أعمال اللجنة كاشفا أن كافة البنود تناقش بالاجتماع خصوصا المتعلقة بالمقاصة بين المصارف وأوضاع المصارف والسيولة النقدية اضافة إلى سعر صرف موحد وتوحيد المصرف المركزي .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري قد علق اليوم في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع مجلس الإدارة بالقول: انفتاح للأمام، نسيان الماضي، معالجة كل المختنقات، اجتماعات دورية منتظمة “.

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