بعد انهيار كبير.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب بالسوق الموازية بالتفصيل مساء اليوم

شهد سعر الدولار الامريكي انهياراً كبيراً مقابل الدينار الليبي لليوم الثالث على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية انخفاضا قياسيا في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين.

وواصل الدولار الامريكي الانخفاض الكبير في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي بعدما اقترب في تعاملات سابقة من كسر حاجز الـ6 دينار هبوطاً قبل أن يعاود الارتفاع بشكل طفيف.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 07-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

6.130 بيع في زليتن

6.120 شراء

6.120 بيع في طرابلس

6.110 شراء

اليورو:

7.330 بيع

7.280 شراء

الباوند الاسترليني:

8.000 بيع

7.930 شراء

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.27 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الدينار الاردني 8.60 دينار

اسعار الذهب:

ذهب جديد عيار 18 من 330 دينار

ذهب جديد عيار 21 من 370 دينار

ذهب مستعمل عيار 18 من 265 دينار

ذهب مستعمل عيار 21 من 320 دينار

كسر ذهب عيار 18 ب236 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب275.3 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب288.4 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب314.6 دينار

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