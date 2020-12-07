اقتصاد

“عز الدين عاشور” لصدى: اجتماع مجلس إدارة المركزي خطوة ايجابية …وهذه أبرز الخطوات التي ستحققها

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح الخبير المصرفي عز الدين عاشور لصحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين .

حيث قال سعدنا كثيراً باجتماع مجلس ادارة المصرف المركزي بكامل أعضائه ، وإنها خطوة مهمة في اتجاه اصلاح الأوضاع الاقتصادية ، نأمل أن تسود روح التعاون ، والمسؤولية ، و أن يتمكن مجلس ادارة المصرف المركزي من معالجة القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية ، وسياسة سعر الصرف وإصلاح القطاع المصرفي .

إضافة إلى مشكلة السيولة في الدينار الليبي ، وأن يكون هناك تنسيقاً دائما بين السياسة النقدية و السياسة المالية لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي ، والمتمثلة في تحقيق مستويات عالية من النمو ، ومعادلات استخدام عالية ، واستقرار في سعر صرف الدينار الليبي ، واستقرار في المستوى العام للأسعار ، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات .

وتابع بالقول : كذلك التوزيع العادل للدخل في المجتمع ، مضيفاً أن هذا الاجتماع تأخر كثيرًا، ولكن كما يقولون ” أن تأتي متاخراً افضل من أن لا تأتي ” ، وإن هذه الخطوة سيكون لها آثر ايجابي على الاقتصاد الوطني ، وايجابي في إتجاه الوصول لحل سياسي يضم أبناء الوطن ويحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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