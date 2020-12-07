“العبيدي” لصدى: بعد الانتهاء من مشكلة سعر الصرف … أعتقد أن توحيد المقاصة والمركز المالي للمركزي يحتاج إلى تشكيل لجان مع انتهاء التفتيش الدولي

قال المهتم بالشأن المالي والاقتصادي “هيثم العبيدي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد 5 سنوات من الجمود بسبب الانقسام السياسي والذي كان كامل النصاب هو في الحقيقة كسر ذاك الجمود ورغبة لدى كل الأعضاء حقيقية من خلال تصريحات أعضاء المجلس إلى المضي قدماً في وضع الأولويات كتحديد سعر صرف موحد لجميع الاغراض.

وتابع بالقول: أعتقد أن هناك دراسات عديدة قام بها طرفي المصرفيين في البيضاء وطرابلس حول مشكلة سعر الصرف وفي اعتقادي أن المشاكل والتحديات كبيرة سيكون في مقدمتها وأهمها سعر الصرف أما فيما يخص توحيد المقاصة والمركز المالي للمصرف والأمور العديدة والتي تتعلق في جوانبها الفنية والإدارية والتقنية ستحتاج إلى تشكيل لجان بين المصرفيين ووقت موازي مع الانتهاء من أعمال التفتيش الدولي وإظهار نتائجه..

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