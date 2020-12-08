معيتيق يُرحّب باجتماع إدارة مصرف ليبيا المركزي

رحّب عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، باجتماع إدارة مصرف ليبيا المركزي، واصفا الاجتماع بالخطوة الإيجابية.

وأوضح معيتيق، في بيان له، أن إدارة المصرف يقع عل عاتقها تحقيق استقرار وسلامة النظام المصرفي الليبي.

وأكد عضو المجلس الرئاسي، على ضرورة تفعيل المبادئ العامة لاتفاق فتح تصدير النفط المبرم، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف معيتيق، في بيانه، بنود الاجتماع، التي هي توحيد أسعار صرف الدينار الليبي للأغراض العامة والخاصة، وآليات توحدي المالية العامة “الميزانية العامة” وتفعيل دور المؤسسات المساندة لها، وآليات توحيد عمل المصارف والشفافية في إجراءات تحصيل الإيرادات والإنفاق، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من زيادة معدلات الإنتاج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه البنود الأربعة، لا تساهم في تحقيق استدامة السلامة المالية والنقدية فحسب، بل ستحقق طموحات الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة واستئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.

ودعا معيتيق، للإسراع في إقرار تعديل سعر الصرف كخطوة أولى في سبيل تحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.

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