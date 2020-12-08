اجتماعات قطبي المركزي تنعش الدينار أمام العملات الأجنبية

صعدت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في تداولات السوق السوداء للعملات بمدينتي طرابلس وزليتن مدفوعا ببيان مصرف ليبيا المركزي الذي عقد اجتماعا عبر الانترنت توصل فيه قطبا مجلس الادارة لعدد من التفاهمات أبرزها الحوار حول سعر الصرف وفقا لما ورد في البيان

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة من مساء اليوم ب6 دنانير، فيما تراجعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية وتم تداوله بـ 5.95 دينار، وجرى تداول اليورو بـ7025 دينار، أما على صعيد المعادن الثمينة فقد ِبيع سعر غرام الذهب عيار 18 بـ 230 دينار.

أما باقي العملات الأخرى فقد سجلت تراجعات ملموسة أمام الدينار وبلغت قيمة الليرة التركية 78 قرشا، فيما خسر الجنيه المصري 4 قروش مسجلا بذلك 38 قرشا، وهبطت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي ليسجل بذلك 2.27 دينار.

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