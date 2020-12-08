اقتصاد

اجتماعات قطبي المركزي تنعش الدينار أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في تداولات السوق السوداء للعملات بمدينتي طرابلس وزليتن مدفوعا ببيان مصرف ليبيا المركزي الذي عقد اجتماعا عبر الانترنت توصل فيه قطبا مجلس الادارة لعدد من التفاهمات أبرزها الحوار حول سعر الصرف وفقا لما ورد في البيان

وتداول التجار الدولار عند الساعة السابعة من مساء اليوم ب6 دنانير، فيما تراجعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية وتم تداوله بـ 5.95 دينار، وجرى تداول اليورو بـ7025 دينار، أما على صعيد المعادن الثمينة فقد ِبيع سعر غرام الذهب عيار 18 بـ 230 دينار.

أما باقي العملات الأخرى فقد سجلت تراجعات ملموسة أمام الدينار وبلغت قيمة الليرة التركية 78 قرشا، فيما خسر الجنيه المصري 4 قروش مسجلا بذلك 38 قرشا، وهبطت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي ليسجل بذلك 2.27 دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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