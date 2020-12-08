“الوطنية للنفط” تبحث زيادة معدلات إنتاج “أكاكوس”‎

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين، برئيس لجنة إدارة المشغّل لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية، أحمد عمّار.

وناقش “صنع الله” مع “عمار”، الخطط المستقبلية، التي من شأنها زيادة معدلات إنتاج شركة “أكاكوس”، إلى جانب النشاط العام للشركة.

وبحث الطرفان التحديات التي تواجه “أكاكوس” في تحقيق بعض أهدافها، كما تمت مناقشة الحلول المناسبة لتجاوزها.

وفي السياق ذاته، شدّد “صنع الله” على أهمية الاهتمام بعاملي الشركة من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية؛ في إطار قيام المستخدمين بعملهم بالشكل الأمثل.

من جانب آخر، نوّه رئيس المؤسسة بأهمية الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”, ونشر التوعية بين المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالميًا على مستوى جميع مواقع الشركة.

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