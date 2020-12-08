قدح: المركزي سيرفع القيود عن العملة الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سالم قدح، إن المصرف المركزي سيرفع القيود عن العملة الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف خلال الفترة القريبة القادمة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبداللطيف التونسي.

وأوضح قدح في تصريح نشر على حساب الغرفة بموقع فيسبوك، بأن الاجتماع تناول عدة قضايا متعلقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، وفتح منظومة الاستيراد مع رفع القيود المفروضة من قبل إدارة النقد وتوحيد سعر الصرف.

وأضاف بأن التونسي أكد على أنه في صدد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والخروج بعدة قرارات منها تثبيت سعر الصرف والذي في حال تم ذلك سيتم رفع كافة القيود المفروضة على النقد الأجنبي.

وكان الاجتماع حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وعدد من رجال الأعمال خلال اليومين الماضيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية