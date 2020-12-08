المنطقة الحرة بمصراتة.. طموحات على مستوى أفريقي

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر الخامس للمناطق الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية، الذي عُقد الخميس الماضي.

وأشارت المنطقة إلى أن نسخة هذا العام خُصّصت لبحث ودراسة دور المناطق الاقتصادية في دعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتكامل الإقليمي.

وشهدت الفعاليات عرض العديد من ورقات العمل المقدمة من المستشارين الدوليين والمنظمات العالمية؛ أبرزها مساهمة المناطق الاقتصادية التحديات والفرص، بالإضافة إلى عوامل النجاح التي من شأنها تحقيق النمو وتشجيع التكامل الإقليمي، عدا عن دعم تنمية سلاسل القيمة الإقليمية ومبادرة أفريقيا للتجارة الداخلية، والتطرق إلى الممارسات المثلى في الرقمنة والابتكار.

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