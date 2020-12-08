“شكشك” وقطاع الكهرباء يناقشان نموذج لإنتاج 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أمس الاثنين اجتماع تقابلي

بحضور وكيل ديوان المحاسبة، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء الطاقة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، مدير عام الشركة العامة للكهرباء، رئيس الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.

حيث شمل الاجتماع عرض مشروع نموذجي لإنتاج 100 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية، بمشاركة الجهات المعنية لإنجاح المشروع عبر التمويل والخبرة والقدرة الفنية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة المشروع والمشاكل والصعوبات الواجب تذليلها، إضافة إلى مناقشة المزايا التي يتضمنها المشروع.

بدوره شدد “شكشك” على أهمية المبادرة، والتوجه إلى مثل هذا المشاريع، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تكفل نجاح المشروع، باعتباره مشروعا نموذجيا وقدوة لمشاريع أخرى مماثلة.

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