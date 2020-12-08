عصر: تم رصد حالات فعلية لبيع الكربون مما تطلب تدخل وزارة الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة منير عصر، إنه تم رصد حالات فعلية لبيع مادة الكربون المستخرجة من عوادم السيارات مما تطلب تدخل الوزارة.

وأعلنت الوزارة في قرار يحمل الرقم 75 لسنة 2020 عن منع تصدير مادة الكربون المستعملة في عوادم السيارات بأي شكل من الأشكال.

وقال عصر في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن يأتي مع تزايد تجارة مادة الكربون بعودام السيارات وتصديرها للخارج مما يشكل تهديدا حقيقا على البيئة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة بأن كمية المخاطر المرتفعة التي تسببها مادة الكربون في حال استخرجت من عوادم السيارات جلعته يتدخل ويمنع المتجارة به ويوقف زيادة الثلوت.

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