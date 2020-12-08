“شكشك” يبحثُ إنشاء مشروع نموذجي يعمل بالطاقة الشمسية

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع وكيل ديوان المحاسبة ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة؛ إنشاء مشروع نموذجي يعتمد على الطاقة الشمسية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الديوان، مناقشة عرض تفصيلي لمشروع نموذجي لإنتاج 100 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية، وذلك بمشاركة الجهات المعنية؛ لإنجاح المشروع عبر التمويل والخبرة والقدرة الفنية، إضافة إلى مناقشة أهمية هذا المشروع والمشكلات التي تواجه سير عمله، وسبل حلحلتها، إضافة إلى الوقوف على أهم مزاياه.

من جهته، شدد رئيس الديوان على أهمية المبادرة، والتوجه إلى مثل هذا المشروع، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تكفل نجاح المشروع، باعتباره مشروعًا نموذجيًا ومثالًا لمشروعات أخرى مماثلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية