تحديث جديد.. انخفاض العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. وهذه أخر الاسعار

واصل سعر الدولار الامريكي تسجيل المزيد من الانخفاض مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب هبوطها في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 08-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.965 بيع في زليتن

ب5.955 شراء

ب5.950 بيع في طرابلس

ب5.940 شراء

الدولار حوالة تركيا = 6.16 دينار

اليورو = 7.25 دينار

الجنية الإسترليني 8.00 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.27 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الدينار الاردني 8.60 دينار

كسر ذهب عيار 18 ب231 دينار

كسر ذهب عيار 21 ب269.49 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب282.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب307.9 دينار

الفضة كسر 2.5 دينار.

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