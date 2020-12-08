ليبيا تدرس تطوير قطاعها النفطي مع الشركات البريطانية

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا؛ خطط المؤسسة المستقبلية لتطوير القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وشهد الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة، بحث إمكانية تدريب وتطوير عاملي قطاع النفط، والوصول إلى معدلات الإنتاج ما قبل الإغلاقات في ظل شح الميزانيات، إضافة إلى مناقشة وبحث عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا، وتوسيع قاعدة الشراكة البناءة والمثمرة لصالح البلدين في قطاع النفط.

من جهته، أشاد السفير البريطاني بدور المؤسسة في تسيير أعمال القطاع، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الصناعة النفطية الليبية، طيلة الأعوام الماضية.

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