معيتيق: أدعو للإسراع في إقرار تعديل وتوحيد سعر الصرف

طرابلس 08 ديسمبر 2020 (وال) – أصدر نائب رئيس ما يُسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق المرفوضة أحمد معيتيق، بيانًا بشأن عقد إجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

معيتيق في نص البيان، قال: “نبارك عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم 7 ديسمبر 2020 ، ونرحب بعقده كخطوة إيجابية لتفعيل الدور المهم الذي يقع على عاتقه في تحقيق استقرار وسلامة النظام المصرفي الليبي”.

وأضاف “ونؤكد على ضرورة تفعيل المبادئ العامة الإتفاق فتح تصدير النفط المبرم خلال شهر سبتمبر الماضي”.

وتابع؛ “والتي تتلخص أهم بنوده فيما يلي: توحيد أسعار صرف الدينار الليبي للأغراض العامة والخاصة، وآليات توحيد المالية العامة ( الميزانية العامة ) وتفعيل دور المؤسسات المساندة لها، وآليات توحيد عمل المصارف والشفافية في إجراءات تحصيل الإيرادات والإنفاق، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من زيادة معدلات الإنتا”.

وأردف أن “هذه البنود الأربعة لا تساهم في تحقيق استدامة السلامة المالية والنقدية فحسب، بل ستحقق طموحات الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة واستئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين”.

وختم البيان، داعيًا إلى “الإسراع في إقرار تعديل وتوحيد سعر الصرف كخطوة أولى في سبيل تحقيق إنعاش الإقتصاد الوطني”. (وال – طرابلس) س س

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