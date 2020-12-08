الان.. انهيار جديد للعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. وهذه أخر الاسعار

سجل سعر الدولار الامريكي تراجعا جديدا مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضا جماعيا في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 08-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.710 بيع في زليتن و بنغازي

ب5.700 شراء

ب5.690 بيع في طرابلس و مصراتة

ب5.680 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.70 دينار

اليورو = 6.93 دينار

الجنية الإسترليني 7.64 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.14 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 8.60 دينار

الذهب عيار 18 كسر 227 دينار

الذهب عيار 21 كسر 264.8 دينار

الذهب عيار 24 كسر 302.6 دينار

الفضة كسر 2.4 دينار.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي