اقتصاد

خاص… اجتماع قريب جداً لمجلس إدارة المركزي ..تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة من جديد بعد تسليم اللجنة الفنية مقترح تعديل سعر الصرف اليوم .

المصدر أكد أن كافة نتائج أعمال اللجنة كانت ممتازة ، مع وجود حل لكافة المختنقات.

وكان مصدر بالمصرف المركزي قد أكد ظهر اليوم لصحيفة صدى الاقتصادية احالة اللجنة لمقترح تعديل سعر الصرف إلى مجلس الإدارة ليجتمع ويتخذ القرار .

حيث سيتعرض سعر الصرف الجديد الموحد لتخفيض كل فترة بعد اعتماده، بحسب عدة مصادر ، إضافة إلى أن الاجتماع القادم سيناقش السعر المقترح على أن يتم اعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي ومن الممكن أن يطوله التعديل بحسب عدة مصادر .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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