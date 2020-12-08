الأوقاف تمنع بيع مادة “الكربون” من عوادم السيارات

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة الشؤون الثقافية والدعوية في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أنه لا يجوز بيع الكربون الموجود في إسطوانة عوادم السيارات.

وأوضحت إدارة الشؤون الثقافية والدعوية الكريون وضع لامتصاص العوادم والغازات السامة، ونزعه يسبب تلويثا للبيئة، وقد جاء في الحديث الصحيح ( لا ضرر ولا ضرار ).

كما منعت وزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية تصدير مادة الكربون المستخدمة في عوادم السيارات بأي شكل من أشكاله، مشددًا على جهات الاختصاص تنفيذ الأمر.

يشار إلى أن ظاهرة بيع مادة الكربون الموجود في عوادم السيارات انتشرت في ليبيا مؤخرًا بشكل لافت ما ينبئ بوقوع مشاكل بيئية في المستقبل القريب نتيجة لهذا الأمر.