القابضة للاتصالات توقع عقد رعاية مع نادي الاتحاد طرابلس

وقعت شركة المدار الجديد اليوم الثلاثاء عقد رعاية لنادي الاتحاد، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الشركة القابضة للاتصالات حول رعايتها لعدد من الأندية الليبية.

وشارك بمراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب ومدير عام شركة المدار الجديد محمد الهادي حسن ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جمال الجعفري.

وقالت الشركة في بيان لها، بأن القابضة للاتصالات تسعى عبر كل شركاتها خلال الفترة القادمة ومن باب المسؤولية الاجتماعية بدعم النشاط الرياضي عبر أنديته، ومساهمة منها في الرفع من مقدرات الأداء الكروي.

وقال رئيس مجلس الإدارة فيصل قرقاب في البيان إن الشركة القابضة ستكون الداعم الأول دائما لكل النشاطات والفعاليات في كل المجالات، وستولي الرياضة نصيبًا من هذا الاهتمام من أجل الإرتقاء بالمستوي الرياضي محليا ودوليا.

من جانبه أكد رئيس شركة الكهرباء على أهمية دعم الأندية الرياضية والفئات الشابة، واصفاً الرياضة بأنها محور من المحاور المهمة على الصعيد الوطني.

وكانت شركة ليبيانا وقعت أمس الاثنين مع فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي عقود رعاية، وتسعي الشركة لضم ورعاية عدد من الأندية الأخرى خلال الفترة القادمة.

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