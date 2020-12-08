مسؤول بالمصرف المركزي يكشف عن سعر الصرف الجديد بتقارير اللجنة

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريحات صحفية عن سعر الصرف الجديد للدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي.

وأكد المصدر في تصريحاته، أن سعر الصرف المقترح بتقرير اللجنة الفنية أقل من 5 دينار .

واستكملت اللجنة مهامها اليوم بطرابلس مهامها وأحالت تقريرها الى مجلس إدارة المصرف المركزي.

ووفقا للمصدر فإن سعر الصرف المتوقع 4.30 دينار بحسب رأي اللجنة أو أن يكون 4.50 أو أكثر.

وأنعشت اللقاءات التي يعقدها المصرف المركزي سعر الدينار الليبي عقب انهياره خلال الأيام الماضية أمام الدينار وتجاوزه 7 دنانير بالسوق الموازية، قبل أن يعاود الانخفاض إلى دون الـ6 دنانير.

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