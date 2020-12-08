الأمين يبحث مع السفير الفلبيني في طرابلس سبل التعاون المشترك

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين اليوم الثلاثاء التعاون المشترك مع الجانب الفلبيني أثناء لقائه مع السفير في طرابلس إلمار كاتو.

وقالت وزارة العمل والتأهيل في بيان، إن اللقاء ناقش تنظيم آليات الاستخدام وتشغيل اليد العاملة، ودخول العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا من خلال توقيع اتفاقية تفاهم بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضا إمكانية الأستفاذة من الخبرات الفلبينية في مجالات التدريب المهني والحرفي والتقني والمهن الفندقية، إضافة إلى إمكانية إقامة مركز ليبي فلبيني متخصص بليبيا في مجالات التدريب على المهن الطبية والطبية المساعدة عن طريق المشاركة أو الاستثمار مع القطاع الخاص.

وأكد الأمين خلال اللقاء على أهمية تخفيف الحظر المفروض على سفر العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا وذلك للأستفاذة من العمالة الفلبينية الماهرة في مجالات المهن الطبية والطبية المساعدة وقطاع النفط والغاز، وفق البيان.

من جانبه أعرب السفير عن سعادته لهذا اللقاء مؤكداً على اهتمام الحكومة الفلبينية بتطوير التعاون المشترك مع ليبيا في مختلف المجالات.

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