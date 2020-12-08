الوطنية للنفط وشركة KPMG التونسية توقعان مشروع استحداث منظومة للنظم المالية والإدارية ومتابعة الإنتاج

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء مراسم عقد مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج مع شركة KPMG العالمية.

حيث حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” و “محمد الزموري” رئيس مجلس الإدارة وهيئة المراقبة شركة KPMG تونس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، “أبو القاسم شنقير” والعماري محمد، “وجادالله العوكلي”.

من جانبه قال “صنع الله” أنه قد وقع الاختيار على شركة KPMG لتنفيذ هذا المشروع، كونها أحدى أفضل أربع شركات على مستوى العالم ولما تملكه من خبرة واسعة في هذا المجال، ونأمل في أن تتمكن الشركة في تحقيق اهداف المؤسسة الوطنية للنفط في التحول في كل أعمالها رقمياً خلال العامين القادمين.

بدوره أوضح “الزموري” أن الشركة ستضع كل خبرتها لتحقيق أهداف المؤسسة في تحديث منظوماتها وهياكلها التنظيمية، لتعمل بشكل متكامل و متطور، مؤكدا بأن الشركة ستباشر عملها فوراً بتحليل الوضع الحالي وتقييمه ، للوصول للمستوى المطلوب والوضع الامثل لانجاز هذا المشروع الكبير.

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