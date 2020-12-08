هيئة الكهرباء: غدا فصل التيار 8 ساعات عن بعض مناطق بنغازي للصيانة

بنغازي 08 ديسمبر 2020 (وال) – أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية عن فصل الكهرباء عن بعض مناطق بنغازي من الثامنة صباح غد الأربعاء حتى الرابعة مساء، من أجل الصيانة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن فرقة دائرة صيانة الخطوط الهوائية بنغازي ستشرع في العمل على دائرة جنوب شمال بنغازي “جهد 220ك.ف “، من أجل صيانة الخط وشد الموصلات، الأمر الذي يتطلب فصل دائرة الجنوب بوعطني جهد” 30 ك.ف”.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم فصل الدائرة ولمدة يومين، من أجل العمل عليها وذلك على تمام الساعة الثامنة صباحا وسيستمر العمل حتى الرابعة مساء، والأحياء التي سيتم الفصل عليها هي منطقة بوعطني وجزء كبير من منطقة السيدة عائشة”. (وال – بنغازي) س س

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