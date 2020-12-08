بعد انهيار قياسي..تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب بالسوق الموازية بالتفصيل مساء اليوم

شهد سعر الدولار الامريكي انهياراً قياسياً مقابل الدينار الليبي لليوم الرابع على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية انخفاضا كبيراً في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء.

وواصل الدولار الامريكي الانخفاض الكبير في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي بعدما كسر حاجز الـ6 دينار صباح اليوم.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 08-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.53 بيع في زليتن

5.52 شراء

5.50 بيع في طرابلس

5.49 شراء

اليورو:

6.90 بيع

6.83 شراء

الباوند الاسترليني:

7.62 بيع

7.55 شراء

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 2.22 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

اسعار الذهب:

كسر ذهب عيار 18 ب220 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب256.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب293.3 دينار

كسر الفضة 2.35 دينار

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