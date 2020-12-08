اقتصاد

صدور نتائج التحقيق في جنوح السفينة ليدي حلوم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت لجنة التحقيق المُشكّلة من مصلحة الموانئ في حادثة جنوح السفينة ليدي حلوم عند حاجز الأمواج في ميناء طرابلس، خلال شهر أكتوبر الماضي، تقريرها الفني عن الحادثة.

وجاء في التقرير أن الخطأ وقع من ربان السفينة الذي رسا في منطقة المخطاف في موقع غير صحيح، إذ يبعد عن الحاجز بمسافة تقدر بنصف ميل، ووضعت المصلحة مقارنة مع ناقلة الوقود الليبية أنوار أفريقيا التي واجهت نفس الظروف وقت مرور عاصفة جوية وقتها بمنطقة الميناء، إلا أنها سلمت بسبب اتخاذ الإجراءات الصحيحة والرسو على مسافة ميل من الحاجز البحري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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