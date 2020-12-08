صدور نتائج التحقيق في جنوح السفينة ليدي حلوم

أصدرت لجنة التحقيق المُشكّلة من مصلحة الموانئ في حادثة جنوح السفينة ليدي حلوم عند حاجز الأمواج في ميناء طرابلس، خلال شهر أكتوبر الماضي، تقريرها الفني عن الحادثة.

وجاء في التقرير أن الخطأ وقع من ربان السفينة الذي رسا في منطقة المخطاف في موقع غير صحيح، إذ يبعد عن الحاجز بمسافة تقدر بنصف ميل، ووضعت المصلحة مقارنة مع ناقلة الوقود الليبية أنوار أفريقيا التي واجهت نفس الظروف وقت مرور عاصفة جوية وقتها بمنطقة الميناء، إلا أنها سلمت بسبب اتخاذ الإجراءات الصحيحة والرسو على مسافة ميل من الحاجز البحري.

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