“الليبية الاستثمار” تبحث موعد إعلان تقرير تقييم الأصول ودور المؤسسة بقطاع النفط

استعرض مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الثلاثاء خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة وموعد إعلان تقرير تقييم الأصول لسنة 2020 ودورها في الاستثمار بقطاع النفط والغاز عبر الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثامن لسنة 2020 برئاسة رئيس مجلس الإدارة علي محمود والأعضاء الآخرين والبالغ عددهم ستة.

ووفق بيان صادر عن المؤسسة، تمحور الاجتماع حول استعراض أهم الأعمال المنجزة خلال العام الحالي، واستمع مجلس الإدارة إلى التقرير عن إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول، إضافة إلى آخر تطورات مشروع تقييم أصول المؤسسة 2019، وناقش موعد وترتيبات الإعلان عن تقرير تقييم الأصول.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش الإجراءات المُتخذة من الإدارة التنفيذية للمساهمة في زيادة إنتاج النفط من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

والجدير بالذكر أن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أصدر مؤخراً قراره رقم 2 لسنة 2020 بشأن إضافة أعضاء لمجلس الإدارة تماشياً مع نصوص القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار والقاضي بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء.

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