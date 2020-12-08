“صنع الله” يجتمع بالمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعا اليوم الثلاثاء عبر الدائرة المغلقة مع المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لدى ليبيا “داميان مور”.



وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلديْن، وعودة الشركات البريطانية المتخصصة في مجال النفط والطاقة للعمل بليبيا وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب والموارد البشرية لبناء القدرات وتطوير الكوادر الليبية بقطاع النفط والغاز بالجامعات والمراكز والمعاهد البريطانية.



وأكد المبعوث البريطاني بأن بلاده تسعى بشكل جاد لعقد شراكات اقتصادية تجارية جديدة مع عدة دول ومن بينها ليبيا والتي تربطها بها علاقات ممتازة، من جانبه أشار “صنع الله” إلى رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في توسيع قاعدة الشراكة مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، من خلال الاستعانة بالخبرات الكبيرة لدى الشركات البريطانية في الصناعة النفطية والتقنية وجلبها لقطاع النفط الليبي.

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