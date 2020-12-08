قفزة للدينار أمام العملات الأجنبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، الذي سجل قفزة أمام النقد الأجنبي في تداولات اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، مدفوعا بتوافق قطبي مصرف ليبيا المركزي عقب اجتماع أمس الذي جرى عبر الإنترنت.

وتداول التجار الدولار مع ختام تداولات اليوم الثلاثاء بـ5.560 دنانير، وهو صعود ملموس أمام الدولار بمقدار 45 قرشا، فيما تم تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بـ5.570، وسجلت قيمة اليورو 6.830 دنانير، وبلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18، 220 دينارا للغرام.

وسجل الدينار صعودا ملموسا أمام الليرة التركية عند إغلاق اليوم، وتم تداولها في سوق المشير بمدينة طرابلس بـ72 قرشا لليرة، فيما سجل الدينار التونسي مقابل نظيره الليبي 2.120 دينا

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