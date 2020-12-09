لاختراقها المياه الإقليمية .. الجراري بطالب برفع أقصى عقوبة على السفينة التركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري قوات الجيش الوطني والقوات البحرية وحرس السواحل بفرض أقصى عقوبة على السفينة التركية “مبروكة” التي تحمل العلم الجاميكي لدخولها المياه الإقليمية الليبية بدون إذن .

الجراري قال – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن دخول الباخرة كان بقصد ويجب معاقبتها هي أوغيرها وتوقيع غرامة مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الباخرة لم تأخذ إذن بالدخول، ولم تتعرض لعاصفة ولم يحدث لديها أي أمر طارئ، أو مكروه .

وذكر أنه في السابق تم تغريم سفن دخلت المياه الإقليمية، ووصلت الغرامة لأكثر من 150 الف دينار ليبي.

وشدد على ضرورة منع دخول أي سفينة قادمة من أي ميناء تركي إلى ليبيا مهما كان نوعها وجنسيتها وبأي علم أخر من أي دولة، لتعلم تركيا أن ليبيا دولة ذات سيادة ويجب احترام حدودها .

واختتم الجراري قوله “نحن الآن نمنع دخول أي سفينة تركية، أو أي سفينة قادمة من الموانئ التركية إلى الموانئ الليبية بالمنطقة الشرقية ويمنع استقبال أي بضائع تركية .