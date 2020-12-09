مالية الوفاق تكشف عن حجم إيرادات الدولة حتى نهاية نوفمبر من 2020

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء عن حجم الإيرادات العامة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير من العام 2020 وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس الفترة بلغت 23 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في أحدث بيانات تتعلق بالإيراد، بأن العائدات من بيع النفط الخام بلغت 5,2 مليار دينار بينما كانت تشير التوقعات إلى بلغوها 5,5 أي بتراجع بسيط عن ما كان متوقعًا.

وأشار البيان إلى أن محصلة الموارد السيادية الأخرى بلغت 2 مليار دينار من نفس الفترة، حيث تتضمن الإيرادات 834 مليون دينار من مصلحة الجمارك، إضافة إلى 177 من مصلحة الضرائب، بينما كانت إيرادات الاتصلات 350 مليون.

وبلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 200 مليون دينار، إضافة إلى رسوم الخدمات الأخرى التي بلغت 266 مليون دينار مع قيمة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي والبالغة 15,1 مليار دولار.

وساهمت الإيرادات الأخرى والتي من بينها ضريبة الجهاد في دعم الخزانة بقيمة 165 مليون دينار، إضافة إلى الأرصدة المرحلة من حسابات الجهات العامة الممولة من الخزينة بقيمة 425 مليون دينار.

وأشارت وزارة المالية من خلال البيانات الحديثة إلى أن الإيرادات بلغت 45 مليار دينار، لكنها شملت قرض حسن من المصرف المركزي ممنوح لتغطية العجر الحكومي وليس الإيراد بقيمة 22 مليار دينار.

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