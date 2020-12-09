وزارة المالية: 31,7 مليار دينار حجم الإنفاق حتى نوفمبر من 2020

قالت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء إن حجم الإنفاق خلال الأحد عشر شهرًا الماضية بلغ 31,7 مليار دينار من ضمنها مصروفات متحصل عليها من قرض حسن عبر المصرف المركزي.

وأوضحت الوزارة في أحدث بيانات لها متعلقة بالإيراد والإنفاق، بأن إجمالي تمويل نفقات الجهات العامة توزع على خمسة أبواب للميزانية لهذا العام، حيث بلغت مصروفات الباب الأول الخاصة بالمرتبات 19,7 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات في الباب الثاني والخاص بنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 3,1 مليار دينار من نفس الفترة.

وأشارت البيانات إلى حجم الإنفاق على برامج ومشروعات التنمية في الباب الثالث بلغ 653 مليون دينار فقط بينما بلغت نفقات الدعم الخاصة بالباب الرابع 5,1 مليار دينار. فيما بلغ حجم الصرف على الباب الخامس والخاص بالطوارئ 3 مليارات دينار.

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