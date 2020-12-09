إعادة تفعيل قرار جباية الرسوم والعوائد من السفن الأجنبية بـ”الدولار”

قررت إدارة المنطقة الحرة مصراتة اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات بالجنة الشعبية العامة سابقًا الذي يحمل الرقم 758 لسنة 2002 بشأن تعديل رسوم وعوائد المحصلة بالنقد الأجنبي بالموانئ.

وأوضحت المنطقة الحرة بأن لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة قررت إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق الذي يحمل الرقم 36 لسنة 2006، الخاص بمنح الإذن لإدارة المنطقة بجباية الرسوم والعوائد التي تحصل من السفن الأجنبية بالعملة المحلية من جميع الوكلاء الملاحيين الراغبين في الدفع بالعملة المحلية.

ويمنح القرار الجديد رقم 29 لسنة 2020 إدارة المنطقة بجباية الرسوم بالعملة الصعبة من السفن الأجنبية التي تدخل الميناء مع بداية العام القادم 2021، وتعميم القرار على جميع الجهات ذات العلاقة.

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