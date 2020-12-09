الان.. الدولار يعاود الارتفاع.. وهذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استمرار تراجعها في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 09-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.75 بيع في زليتن و مصراتة

5.74 شراء

5.74 بيع في طرابلس و مصراتة

5.730 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.71 دينار

اليورو = 6.80 دينار

الجنية الإسترليني 7.59 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

الذهب عيار 18 كسر 225 دينار

الذهب عيار 21 كسر 262.5 دينار

الذهب عيار 24 كسر 300 دينار

الفضة كسر 2.35 دينار.

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