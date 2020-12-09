العمالة الفلبينية تدخل إلى ليبيا.. بموجب اتفاقية جديدة

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، الثلاثاء، سفير الجمهورية الفلبينية في ليبيا، إلمار كاتو؛ بغرض بحث سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين و تنظيم آليات الاستخدام وتشغيل اليد العاملة.

ونوقشت، خلال اللقاء، إمكانية دخول العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا حيث وقع اتفاقية تفاهم بين البلدين بالخصوص.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الفلبينية في مجالات التدريب المهني والحرفي والتقني والمهني الفندقية إلى جانب إمكانية إقامة مركز ليبي فلبيني متخصص بليبيا في مجالات التدريب على المهن الطبية والطبية المساعدة عن طريق المشاركة أو الاستثمار مع القطاع الخاص.

وتم الاتفاق على بحث البدء في مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتيْ العمل الليبية والفلبينية.

من جهته، نوّه الأمين إلى ضرورة تخفيف الحظر المفروض على سفر العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بالبلاد للاستفادة من العمالة الماهرة لديهم في مجالات المهن الطبية والطبية المساعدة بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز.

وأكد السفير الفلبيني على اهتمام حكومته بتطوير التعاون المشترك مع ليبيا في مختلف المجالات، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء.

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