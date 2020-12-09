مؤسسة النفط تبحث مشاريع تطوير حقول شركة الواحة

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء في العاصمة طرابلس مع مجلس إدارة شركة الواحة مشاريع تطوير الحقول وخطوط نقل الخام والخزانات بميناء السدرة.

ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، تناول الاجتماع وضعية مشاريع الحقول الكبرى التي في طور التنفيذ وهي تضم شمال جالو، م ن 98 وجالو III، حيث أن بعضها انتهت من أعمال الهندسة الأساسية والتفصيلية لها وبعضها في المراحل النهائية.

وبحسب البيان ناقش الاجتماع أيضا خطط الشركة ونشاطاتها بمختلف حقولها ومواقعها، حيث تركّز الحديث حول استكمال اعمال صيانة الخزانات المتضررة بحضيرة خزانات السدرة و إنشاء أخرى جديدة وصيانة أو استبدال خطوط الشحن الرئيسية.

وأشار البيان إلى توجيه المؤسسة للمسؤلين في الشركة بضرورة الاهتمام بالمشاريع والتي ستساعد على مضاعفة الانتاج، التركيز على الاستفادة من خبرة الشركاء في هذا المجال في المستقبل.

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