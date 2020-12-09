الخطوط الليبية والأفريقية تناقشان تسهيل إجراءات تنقل المواطنين وعودة التشغيل إلى سابق عهده

عقدت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم الأربعاء اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة “السعيد الحضيري” و مدير عام الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة “علي العماري” و “عبدالعاطي المشيخي” رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية.

حيث جاء هذا الاجتماع في إطار مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الإفريقية والوقوف على تداعيات هذه الأوضاع وبصورة خاصة انتشار جائحة كورونا بالبلاد وماترتب عن ذلك.

كما نوقش خلال الاجتماع قرارات مصيرية تساهم في حلحلة أوضاع التشغيل وتطوير أواصر التعاون المشترك بين الشركتين، وذلك للرفع من مستوى الخدمات وتطوير الأداء للعودة بالتشغيل إلى الأوضاع السابقة وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين بأرقى الأساليب التي تتبعها شركات الطيران العالمية.

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