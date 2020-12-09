“الليبية للاستثمار” تستعرض أعمالها المُنجزة في 2020

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، أهم الأعمال المنجزة خلال العام الجاري.

واطلع “حسن”، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، على آخر تطورات مشروع تقييم أصول المؤسسة لعام 2019 الماضي.

وفي السياق ذاته؛ ناقش رئيس مجلس الإدارة موعد وترتيبات الإعلان عن تقرير تقييم الأصول.

من جهتهم، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الإجراءات المُتخذة من الإدارة التنفيذية للمساهمة في زيادة إنتاج النفط، من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أصدر، مؤخرًا، قراره رقم 2 لسنة 2020 بشأن إضافة أعضاء لمجلس الإدارة؛ تماشيًا مع نصوص القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة، والذي ينصّ على أن يتكوّن مجلس الإدارة من سبعة أعضاء.

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