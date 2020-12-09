ناقلة نفطية ترسو بميناء الحريقة بطبرق لشحن مليون برميل نحو الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست، اليوم الأربعاء، على رصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية “GLADLATOR”، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام والتوجه نحو الصين.

وقال مراقب ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق، رجب سحنون، لأخبار ليبيا 24، “هذه الناقلة هي السابعة عشر بعد ان رفعت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة على الموانئ النفطية في سبتمبر الماضي”.

وأوضح سحنون، بأن الناقلة هي العشرين منذ بداية العام الحالي 2020 حتى الآن، مشيرا إلى أن ثلاث ناقلات رست خلال شهر يناير الماضي ومن ثم أغلق الميناء وفرضت القوة القاهرة عليه.

وقال سحنون، بأن الإنتاج اليوم بلغ 220 ألف برميل من النفط الخام والذي يصل خزانات الميناء من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر الأنبوب يبلغ 34 بوصة.

يذكر أن شحن كل ناقلة يتم من خلال برمجة وتنسيق من إدارة الشركة ومنسقة العمليات وقسم الرسو والشحن الذي يدار بأيادي وطنية مدربة وذات خبرة.