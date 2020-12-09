خاص… المركزي لصدى: لا وجود لمشاكل بين اللجنة الفنية ومجلس الإدارة … واعتماد سعر الصرف سيكون الاجتماع القادم

نفى مصدر رفيع المستوى بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية حدوث أي مشاكل بين اللجنة ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حول سعر الصرف وأنه لذلك تم تأجيل الاجتماع إلى الأسبوع القادم مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة .

المصدر أكد لصدى الاقتصادية أنه من حق مجلس الإدارة أن يدرس تقرير اللجنة وأن يختار السعر الأفضل والمناسب مضيفاً أن الأسبوع القادم سيتم تحديد سعر الصرف وفقاً لقوله .

حيث علمت صحيفة صدى الاقتصادية من المركزي حصرياً أن اللجنة قدمت بتقريرها عدد من أسعار للصرف الجديد على أن يختار المجلس السعر ليتم اعتماده .

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