تحديث جديد.. تذبذب للدولار وهذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

تذبذب سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي مابين الصعود والانخفاض النسبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضها في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء لليوم.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 09-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.740 بيع في زليتن

ب5.730 شراء

ب5.720 بيع في طرابلس

ب5.710 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.70 دينار

اليورو = 6.85 دينار

الجنية الإسترليني 7.55 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

كسر ذهب عيار 18 ب222 دينار

كسر ذهب عيار 21 ب259 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب278 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب296 دينار

الفضة كسر 2.35 دينار.

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