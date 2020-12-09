مصدر لـ218: “الصديق الكبير” يرفض تغطية مرتبات نوفمبر

خاص

قال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء بمدينة طرابلس في تصريح خاص لـ 218 إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفض حتى نهاية دوام اليوم الأربعاء تقديم قرض للحكومة لتغطية مرتبات شهر نوفمبر الماضي دون تقديم أية أسباب لوزارة المالية.

وأضاف المصدر بأن اذونات صرف المرتبات جاهزة لدى وزارة المالية في حكومة الوفاق منذ 20 نوفمبر الماضي ، مبينا أن قيمة المرتبات الشهرية تصل إلى 2.2 مليار دينار شهريا، وأن المصرف المركزي ملزم بتغطيتها وفقا لاتفاق الحكومة مع الكبير منذ أن تم اعتماد ميزانية عام 2020 والتي ظهر فيها وقتها عجز متوقع بقيمة 26 مليار دينار.

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن بيانات حديثة حول الإنفاق والإيراد العام خلال عام 2020 مبينة بأن الإنفاق على بند المرتبات لهذا العام قد بلغ 19.7 مليار دينار.

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