“علي محمود” يلتقي بالسفير البريطاني لدى ليبيا لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير التنفيذي لها “علي محمود” الإربعاء اجتماعا مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” والوفد المرافق له.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لا سيما بعد انتصار المؤسسة في قضية تمثيل الشرعية أمام المحاكم الإنجليزية.

كما تم استعراض الخطوات العملية لمطالب المؤسسة بتفادي الأثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات المفروضة.

وتضمن الاجتماع أيضا جملة من الإنجازات والتقدم المحرز في استراتيجيات المؤسسة الليبية للاستثمار التي أُنجزت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من كبرى الشركات الدولية.

بدوره شدد “علي محمود” على دور السفارة البريطانية في جهودها المبذولة في دعم المؤسسة الليبية للاستثمار عبر برنامج الحوكمة الذي منح التقدم المحرز في تصنيف المؤسسة لدى مبادئ سنتياغو “Santiago Principles”.

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