بعد تذبذبها.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب بالسوق الموازية بالتفصيل مساء اليوم

شهد سعر الدولار الامريكي تذبذبا ملحوظاً مابين الصعود والانخفاض مقابل الدينار الليبي لليوم الخامس على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية انخفاضا كبيراً في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وواصل الدولار الامريكي انخفاضه في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي لكنه سجل تبايناً ملحوظاً مابين الارتفاع والانخفاض النسبي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 09-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.74 بيع في زليتن

5.73 شراء

5.71 بيع في طرابلس

5.70 شراء

اليورو:

6.85 بيع

6.77 شراء

الباوند الاسترليني:

7.60 بيع

7.55 شراء

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

اسعار الذهب:

كسر ذهب عيار 18 ب222 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب259 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب296 دينار

كسر الفضة 2.35 دينار

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