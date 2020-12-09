اقتصاد

السيوي لـ 218: منظومة مخصصات أرباب الأسر ستفتح حتى نهاية الشهر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس في تصريح لـ 218 إن المصرف المركزي سيشرع اعتبارا من الأحد المقبل بإعادة فتح منظمة مخصصات أرباب الأسر ” 500دولار” للمواطنين ممن لم يستلموا مخصصاتهم عام 2019.

وأضاف السيوي بأن عدد غير المستفيدين من مخصصات العام الماضي بلغ 300 فرد وتقدر القيمة المالية المستحقة لهم 150 مليون دولار.

وشدد السيوي على الراغبين من الاستفادة من إعادة تفعيل مخصصات أرباب الأسر لهذا العام بضرورة التقدم خلال ما تبقى من عام 2020 مشيرا إلى أن إغلاق المنظومة سيكون في الـ 31 من ديسمبر الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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