الموانئ الليبية تفرض رسوما جديدة على السفن

طالبت غرفة الملاحة بتحصيل إيرادات مقابل بعض الخدمات المقدمة للسفن بالنقد الأجنبي في خطوة جديدة قامت بها الشركة الليبية للموانئ لتعزيز مصادر الدخل وتحسين إيراداتها العامة.

واختارت الشركة الليبية للموانئ 4 خدمات رئيسية تكون الجباية فيها بعملتي الدولار أو اليورو وهي “رسوم النظافة، ورسوم الخدمات الصحية، ورسوم نقل الفضلات، إلى جانب تحصيل عوائد الرسو والدخول والخروج من الموانئ” .

ويرى مراقبون أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في عموم الموانئ الليبية في الأول من يناير المقبل خطوة فعالة لتحسين مستويات الدخل مطالبين باستثمار هذه الأموال فيما بعد في تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز للعاملين إلى جانب صرف مكافآت لأصحاب المهن الخطرة.

ويرى مراقبون أن تنوع مصادر الدخل بالنقد الأجنبي سيكون له الأثر الحسن مستقبلا وسط تساؤلات ما إذا كانت هذه الإيرادات ستستغل في شكلها المطلوب.

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